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Стало известно, кто заблокировал трансфер Мехди Карсела-Гонсалеса в «Спартак»

Стало известно, кто заблокировал трансфер Мехди Карсела-Гонсалеса в «Спартак»
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Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал, что марокканский полузащитник Мехди Карсела-Гонсалес мог перейти в стан красно-белых, но переход заблокировал тогдашний президент клуба Леонид Федун.

«Мы отрабатывали Карсела-Гонсалеса, игрок нам нравился. Спортивный директор Попов вёл переговоры, обо всём договорился, всё согласовали с Федуном. И тут заходит Дмитрий Львович Попов, говорит: «Он просит ещё € 200-300 тыс. какому-то родственнику».

И Попов несколько дней ходил, не зная, что делать. А мы же продолжали отсматривать. И тут увидели момент, где ему на высокой скорости защитник ногой бьёт по голове. И он выбыл на несколько недель. Федуну сказали, что он