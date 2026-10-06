Каррагер: на каждом выездном матче «Манчестер Сити» теперь будет царить горячая атмосфера

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о перспективах «Манчестер Сити» в текущем сезоне английской Премьер-лиги после признания виновности в финансовых нарушениях, а также предположил, как на команду будут реагировать фанаты других клубов.

«Думаю, теперь «Сити» будет крайне сложно добиться каких-либо успехов в этом сезоне. Конечно, по ходу сезона могут последовать санкции, но я полагаю, что на каждом выездном матче «Манчестер Сити» теперь будет царить самая горячая атмосфера.

К сожалению, сейчас все жаждут крови «Манчестер Сити». Или, если быть точнее, крови их игроков и главного тренера. Поэтому думаю, им будет крайне сложно чего-либо добиться», — приводит слова Каррагера Sky Sports.