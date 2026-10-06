Экс-сотрудник «Спартака» раскрыл, какой трансферный бюджет был у клуба при Федуне

Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал, какой трансферный бюджет был у клуба во времена президентства Леонида Федуна.

«Какой трансферный бюджет был у клуба при Федуне? У нас всегда был третий-четвёртый бюджет в лиге. У нас была десятка миллионов евро на каждое трансферное окно.

Какие зарплаты у скаутов в России? Простой скаут в Европе получает в два-три раза больше, чем шеф-скаут в России», — сказал Аверьянов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Леонид Федун владел контрольным пакетом акций и был президентом футбольного клуба «Спартак» с 2004 по 2022 год.

Последнее чемпионство московского «Спартака» в чемпионате России состоялось в сезоне-2016/2017. Тогда команду возглавлял Массимо Каррера, а президентом был Леонид Федун.