Стало известно, почему «Спартак» отказался от борьбы за подписание Леона Бэйли

Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал, что московский клуб рассматривал кандидатуру ямайского вингера Леона Бэйли. Однако в итоге красно-белые отказались от футболиста из-за его высокой зарплаты.

«Мы предлагали [руководству клуба] купить Леона Бэйли вторым вингером, вместо Мельгарехо. В то трансферное окно, кстати, он прилетал на российский рынок. Наверное, придумали бы, как его подписать из Англии, но главная проблема – у него зарплата была € 5 млн», — сказал Аверьянов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Леон Бэйли выступал за «Генк», «Байер», «Астон Виллу» и «Рому». Сейчас он защ