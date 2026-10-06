«Больше потеряли, чем приобрели». Экс-скаут «Спартака» назвал неправильный трансфер клуба

Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов обозначил неправильный трансфер московского клуба во времена своей работы.

«Трансфер Луиса Адриано обошёлся где-то в € 15 млн с зарплатой, подъёмными и комиссией агента. И в тот момент мы держали потолок зарплат где-то от € 1,5 до € 1,8 млн. Адриано пришёл на оклад в € 3 млн. А после чемпионства [к руководству] приходят люди, которые выиграли чемпионство, и говорят: «Мы выиграли золото, а у нас зарплата вот такая [меньше, чем у Адриано]». Думаю, этот трансфер был неправильный. Мы больше потеряли, чем приобрели», — сказал Аверьянов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Луис Адриано выступал за московский «Спартак» с 16 января 2017 года по 30 июля 2019 года. В составе клуба бразилец стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Из