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Опубликован рейтинг лучших команд РПЛ по проценту владения мячом

Опубликован рейтинг лучших команд РПЛ по проценту владения мячом
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Телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги этого сезона по проценту владения мячом. Так, лидером рейтинга стал московский «Спартак» — 61%. На втором месте расположилось «Динамо» Москва (60%), тройку лидеров замкнул санкт-петербургский «Зенит» (59%).

Отметим, лидер чемпионата России «Краснодар» занимает только четвёртое место в рейтинге команд по проценту владения мячом — 56%. На пятой строчке располагается тольяттинский «Акрон» — 54%.

Российская Премьер-Лига возобновится в пятницу, 9 октября, матчем 10-го тура между «Ростовом» и «Акроном». Игра начнётся в 19:30 мск.

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