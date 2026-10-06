Опубликован рейтинг лучших команд РПЛ по проценту владения мячом

Телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги этого сезона по проценту владения мячом. Так, лидером рейтинга стал московский «Спартак» — 61%. На втором месте расположилось «Динамо» Москва (60%), тройку лидеров замкнул санкт-петербургский «Зенит» (59%).

Отметим, лидер чемпионата России «Краснодар» занимает только четвёртое место в рейтинге команд по проценту владения мячом — 56%. На пятой строчке располагается тольяттинский «Акрон» — 54%.

Российская Премьер-Лига возобновится в пятницу, 9 октября, матчем 10-го тура между «Ростовом» и «Акроном». Игра начнётся в 19:30 мск.