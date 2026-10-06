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Раскрыта причина скандального ухода Дмитрия Попова из «Спартака» в 2021 году

Раскрыта причина скандального ухода Дмитрия Попова из «Спартака» в 2021 году
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Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов высказался о скандальном уходе Дмитрия Попова с поста спортивного директора красно-белых в 2021 году. Он внезапно решил покинуть клуб по собственному желанию, отработав менее года. Как сообщил Аверьянов, причина такого решения кроется в недоверии со стороны тогдашнего президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Мы подготовили шорт-лист с кандидатами, который соответствовал трансферному плану на текущее окно. И мы отдали его Леониду Арнольдовичу Федуну. И тут выясняется, что наши оценки были отданы на экспертизу Тедеско, который в тот момент в «Спартаке» уже не работал. После этого Попов собрался и ушёл. Не понравилось спортивному директору, что его решениям не доверяют. Мы тоже были не в восто