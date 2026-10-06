15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Рига — Кайрат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук рассказал, что пожелал бы самому себе 20-летнему

Алексей Миранчук рассказал, что пожелал бы самому себе 20-летнему
Комментарии

Полузащитник сборной России и американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что пожелал бы самому себе, вернувшись в 20-летний возраст.

— Есть ли что-то, о чём жалеешь? Что изменил бы?
— Ни о чём не жалею, ничего бы не менял. Все решения я принимал взвешенно.

— Если бы сейчас была возможность обратиться к 20-летнему Алексею Миранчуку, что бы сказал ему?
— «Лёха, пробуй разное, развивайся как личность. И, главное, будь увереннее. Не тушуйся в большой команде. Всегда газ в пол». Это вот то, чего мне, возможно, чуть не хватало, — сказал Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме