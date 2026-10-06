Алексей Миранчук рассказал, что пожелал бы самому себе 20-летнему

Полузащитник сборной России и американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что пожелал бы самому себе, вернувшись в 20-летний возраст.

— Есть ли что-то, о чём жалеешь? Что изменил бы?

— Ни о чём не жалею, ничего бы не менял. Все решения я принимал взвешенно.

— Если бы сейчас была возможность обратиться к 20-летнему Алексею Миранчуку, что бы сказал ему?

— «Лёха, пробуй разное, развивайся как личность. И, главное, будь увереннее. Не тушуйся в большой команде. Всегда газ в пол». Это вот то, чего мне, возможно, чуть не хватало, — сказал Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.