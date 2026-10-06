Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сравнил жизнь в США и Москве.

— Ты два года в США. Что за эти два года понял, на какие вещи пересмотрел взгляд?

— Понял, что лучше Москвы нет города. Прикольно поездить, посмотреть разные страны, города. Но я нигде не смог бы жить долго. Москва — дом, здесь друзья. Даже если бы были друзья в других городах, всё равно бы было тяжело. Я всё сравниваю с Москвой, которая настолько высокую планку по сервису установила, что любой город ей проигрывает. Сервис в США во всех отношениях уступает Москве. Но для них это нормально, потому что они в этом растут. Простой пример: мишленовский ресторан в Европе и в Москве — это всегда качество, красивые скатерти, приборы. В США зайдёшь — ковёр непонятный, запах дурацкий, всё прокурено. Хотя ресторан элитный.

— Чаевые не бесят?

— Уже привык. Кофе берёшь, тебе сразу экран с чаевыми переворачивают, и стоишь выбираешь — 18% оставить или шикануть и 20% в этот раз дать,