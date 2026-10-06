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Экс-капитан «Реала» Карвахаль перейдёт в «Хетафе», но останется в Мадриде — AS

Экс-капитан «Реала» Карвахаль перейдёт в «Хетафе», но останется в Мадриде — AS
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Бывший защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль близок к переходу в «Хетафе». Как сообщает издание AS, в клубе крайне положительно оценивают перспективу подписания экс-футболиста сборной Испании.

По данным источника, «Хетафе» некоторое время изучал рынок свободных агентов, стремясь укрепить недостаточно укомплектованный состав, однако в последние часы появилась возможность, кардинально изменившая ситуацию.

Сам Карвахаль, как сообщается, также открыт к этому переходу. Вариант с «Хетафе» привлекает его по ряду причин, одна из которых — близость к дому. У футболиста будет возможность остаться жить в Мадриде, выступая за «Хетафе».

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