Матвей Кисляк охарактеризовал Артёма Дзюбу одним словом

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк назвал экс-форварда «Акрона», «Спартака» и «Зенита» Артёма Дзюбу легендой футбола. Ранее 38-летний Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Официально ещё нет, но мы надеемся, что легенда вернётся. Понятно, что здесь сложно подобрать другие слова. Легенда. Такая карьера за его спиной, столько голов, столько воспоминаний. Надеюсь, что ещё вернётся, он хороший игрок. Понятно, что сейчас уже возраст, но в целом всегда рад, когда он играет», — приводит слова Кисляка ТАСС.

В составе «Зенита» Артём Дзюба четыре раза выигрывал чемпионат России.