Алексей Миранчук: человек с годами черствеет, я стал суровым

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук заявил, что с годами стал более суровым.

— Моё главное личное воспоминание о тебе, как вы с братом приехали в редакцию «Чемпионата» на интервью ещё в январе 2018-го. Сейчас уже 2026-й, вам не по 23, а по 30. Тогда, в 23, ты так себе представлял карьеру к 30 годам?

— Раньше было много мечтаний, мыслей, иллюзий. Сейчас я стал суровым. Человек с годами черствеет. Я — точно. Но каждый день благодарен судьбе, что за все годы карьеры у меня не было серьёзных травм. Я что-то выиграл, с большими игроками играл, на крутых аренах. Всё очень круто сложилось. Была мечта поиграть в Европе — она осуществилась, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Алексею Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов.