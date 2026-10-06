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Алексей Миранчук: тело ощущает 30 лет. Если пью после игры бокал вина — сразу сказывается

Алексей Миранчук: тело ощущает 30 лет. Если пью после игры бокал вина — сразу сказывается
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Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как ощущается 30-летний возраст.

— Как ощущаются 30 лет?
— В голове – никак. По ощущениям мне сейчас 27. А вот тело… Оно тридцатку ощущает конкретно. Сейчас надо заранее прийти в зал, обязательно сделать растяжку, активацию. Если не посплю восемь часов, то на утро тяжеловато. После игры, если бокальчик вина себя позволяю, сразу сказывается. Надо бережно теперь к себе относиться.

— Между 23 и 30 время быстро пролетело?
— По ощущениям — как миг. Будто вчера в финале Кубка России «Кубани» забил. А вот так сядешь, повспоминаешь, что было за эти годы… Сразу понимаешь, что много всего в карьеру уложилось.

— Не пугает эта скоротечность?
— Пугает, а что делать? Стараюсь поменьше телефона, интернета, чтобы быть здесь и сейчас. Но иногда как затянет… — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Алексею