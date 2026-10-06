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Холанд определился с клубом в случае перевода «Сити» в низший дивизион — Football Insider

Холанд определился с клубом в случае перевода «Сити» в низший дивизион — Football Insider
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд предпочёл бы перейти в «Барселону», а не в «Арсенал» в случае перевода «Манчестер Сити» в низший дивизион за нарушения финансовых правил. Об этом сообщает издание Football Insider.

По данным источника, за ситуацией вокруг 26-летнего форварда также внимательно наблюдает мадридский «Реал», и перспектива выступать за одного из двух испанских грандов, по имеющимся данным, кажется ему весьма привлекательной.

Сообщается, что Холанд уже несколько лет является «заветной целью» «Барселоны», и клуб готов попытаться заполучить его, как только появятся признаки того, что он хочет покинуть «Сити». На данном этапе карьеры нападающего может заинтересовать вызов в виде игры в Ла Лиге.

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