Футболист «Манчестер Юнайтед» читает Достоевского, восстанавливаясь от травмы — Standard

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте читает роман «Братья Карамазовы» писателя Фёдора Достоевского, восстанавливаясь от травмы крестообразной связки колена и обсуждает его с психологом. Об этом сообщает издание Evening Standard.

«У нас отличные отношения с психологом Габриэлем Гутьерресом. Я начал работать с ним в прошлом сезоне. Это мне очень помогает, так как позволяет смотреть шире повседневности — ведь иногда злишься из-за пустяков, не стоящих того. Мы много обо всём говорим: не только о спорте, но и о личном.

Это помогает мне осознать, чего я достиг и где нахожусь сейчас, и мне это действительно нравится. Время пролетает незаметно, потому что мы обсуждаем всё подряд. Мы много говорим о книгах», — приводит слова Угарте Evening Standard, ссылаясь на аккаунт доктора Гутьерреса в соцсети.