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Канчельскис: «Ман Сити» надо наказать за нарушение финансовых правил, шейхи не обеднеют

Канчельскис: «Ман Сити» надо наказать за нарушение финансовых правил, шейхи не обеднеют
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал наказать «Манчестер Сити» после нарушения финансовых правил английской Премьер-лиги. Ранее независимая комиссия признала вину «горожан» по абсолютному большинству пунктов обвинения.

«Мы не знаем всех нюансов. Если у «Манчестер Сити» нашли какие-то нарушения, значит, они есть. Надо наказывать, потому что так нельзя. Нужно правильно решить этот вопрос. Под такие санкции попадали многие великие клубы: «Ювентус», «Марсель» и другие команды. Наверное, это будет справедливо. Так нельзя обманывать футбольный мир.

«Манчестер Сити» хотел и рыбку словить, и так далее. Из АПЛ их не надо исключать, но нужны штрафные санкции. ФИФА и УЕФА не помешает направить эти деньги на развитие детского футбола. Футболисты клуба же не виноваты в том, что случилось. Шейхи не обеднеют от штрафа. Нужно их наказать и предупредить», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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