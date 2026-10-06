Экс-игрок «Ман Сити» Фернандиньо: знал, что настанет день, когда клуб признают виновным

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал скандал вокруг «горожан». Ранее английский клуб был признан виновным в нарушении финансовых правил Премьер-лиги. Фернандиньо выступал за «Сити» с 2013 по 2022 год.

«Я знал, что этот день настанет, они так старались это скрыть, но ничто не спрятать под солнцем навечно. Хотя некоторые из нас знали о незаконных вещах, которые происходили, но они (руководство клуба. — Прим. «Чемпионата») убедили нас, что всё это законно, потому что Премьер-лига была в курсе, так что мы просто делали свою работу и уходили. Теперь грустно слышать, что их признали виновными по 115 обвинениям», — приводит слова Фернандиньо FullTime Report в социальной сети X.