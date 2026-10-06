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Егор Титов ответил, как «Спартаку» победить «баркозависимость»

Егор Титов ответил, как «Спартаку» победить «баркозависимость»
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Бывший капитан и футболист «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос, как красно-белым побороть зависимость от центрального полузащитника Эсекьеля Барко. Ранее аргентинский хавбек подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано до 2030 года. Барко выступает за «Спартак» с 2024-го.

– Как «Спартаку» побороть «баркозависимость»?
– В моё время было несколько лидеров – пять-шесть ведущих игроков. Поэтому здесь их надо воспитывать в коллективе. Желательно, чтобы это уже было с академии — наш российский лидер, — приводит слова Титова Metaratings.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Барко в € 16 млн.

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