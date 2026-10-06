Алексей Миранчук ответил на вопрос о своём будущем в «Атланте»

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о своём будущем в американском клубе.

— У тебя ещё год контракта.

— Да, до декабря 2027-го и опция продления до 2028-го.

— Хочешь остаться в «Атланте»?

— Сейчас — да. Надо общаться, обсуждать, какие у клуба перспективы. В футболе нельзя загадывать и планировать. Но сейчас хочу, — сказал Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Алексею Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов.