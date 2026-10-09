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19:45 Мск
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Аль-Наср — Аль-Дирия: прямая трансляция матча 8-го тура саудовской Про-Лиги по футболу 2026/2027 начнется в 21:00 9 октября

«Чемпионат» и Okko покажут первый матч «Аль-Насра» Роналду после паузы на сборные
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Сегодня, 9 октября, в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 8-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2026/2027 между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Дирия». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Аввал» в Эр-Рияде. Футболистом «Аль-Насра» является пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Во время последней международной паузы 41-летний форвард самовольно покинул сборную Португалии из-за предполагаемого конфликта с тренером Жорже Жезушем.