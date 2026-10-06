«Я не тот, на котором всё держится». Алексей Миранчук — о плохих результатах «Атланты»

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о плохих результатах американской команды. «Атланта» занимает 28-е место в МЛС.

— Из чего сейчас складывается твоя мотивация с учётом того, что «Атланта» последние сезоны выступает не очень? А если в плей-офф не выйти, то вообще отдых длинный получается.

— Я не тот игрок, на котором всё держится, не беру на себя всю ответственность. Стараемся дать максимум, попасть в плей-офф. Со своей стороны делаю всё, что могу. Но повторюсь, я один из. Что касается мотивации, я не тот человек, который будет думать только о своей игре, а на остальное забьёт. Я командный игрок, хочу, чтобы команда была лучше. Это и есть мотивация. На футболке моя фамилия, я представляю себя, страну даже.

— Почему «Атланта» не показывает хороший результат?

— У меня нет ответа. Состав хороший, тренерский штаб отличный. Мы не там, где должны быть. По игре сильнее многих команд, которые находятся выше нас в таблице. Но у нас ещё девять туров, есть шанс поцепляться за плей-офф. Игроки хорошие пришли, тот же Эмболо, который с Головой в «Монако» долго играл. Сказал мне: «Видимо, меня русские должны окружать. От одного к другому перешёл, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов.