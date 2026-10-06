«Спартак» забрал у «Ростова» одного из лидеров команды 2012 года рождения

Футболист 2012 году рождения Арсений Саванчук перейдёт в «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

14-летний игрок выступает за «Ростов». Весной текущего года он был признан лучшим полузащитником Кубка РФС среди юношеских команд.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Юношеской футбольной лиги ЮФЛ до 15 лет. В активе красно-белых 44 набранных очка в 24 встречах. «Ростов» располагается на девятой строчке в таблице. У команды 31 очко при том же количестве матчей. Лидирует в чемпионской гонке «Зенит». Сине-бело-голубые набрали в ЮФЛ U15 59 очков и опережают ближайшего преследователя, московское «Динамо», на два очка.