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Алексей Миранчук заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Локомотиве»

Алексей Миранчук заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Локомотиве»
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Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук заявил о желании завершить карьеру в московском «Локомотиве», воспитанником которого является.

— Идеальный вариант — завершить карьеру в «Локомотиве»?
— Да. Я, конечно, заложник ситуации и контрактов. Не знаю, как и что сложится, но мне бы хотелось, чтобы так сложилось. Но и с братом я бы ещё разочек хотел в одной команде поиграть! Мне это очень важно и ценно. Когда в сборной удаётся снова выйти на поле вместе, я нереально кайфую.

— Представим, тебя зовёт «Локомотив» и другой российский клуб, но в котором играет Антон. Куда пойдёшь?
— Ну это подстава, а не вопрос (смеётся). Выберу брата, но в «Локомотив» тоже хотелось бы, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту