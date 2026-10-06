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«Он трус». Пирс Морган жёстко раскритиковал Коула Палмера

«Он трус». Пирс Морган жёстко раскритиковал Коула Палмера
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Известный британский журналист и болельщик лондонского «Арсенала» Пирс Морган высказался об отказе полузащитника «Челси» Коула Палмера приезжать в национальную команду Англии на матчи Лиги наций. Сообщалось, что Палмер решил пропустить сбор «трёх львов» с целью дополнительного восстановления.

«Думаю, он трус. Это игрок, который, на мой взгляд, растрачивает свой очевидно блестящий талант. Похоже, он лишён преданности и чувства самоотдачи своей стране. Любой игрок, который не отдаёт 100% своей стране, заставляет задуматься: а что же с ним не так?» — приводит слова Моргана The Touchline в социальной сети X.

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