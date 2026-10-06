Алексей Миранчук: чувствую, что уже готов к детям. Хочется оставить наследие

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признался, что морально уже готов стать отцом.

— Ты теперь дядя, у тебя племянник и племянница. Каково быть дядей из далёкой страны?

— Ну вот поеду их навещу, пока в сборной. Постоянно надо что-то привозить, не забывать. Растут очень быстро, конечно.

— Самому хочется детей?

— Да. Думаю, уже готов. Всему своё время, но есть ощущение, что достаточно повзрослел. Хочется наследие оставить, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов.