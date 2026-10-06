Андрей Аршавин назвал игрока, которому отдал бы «Золотой мяч»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что отдал бы «Золотой мяч» по итогам 2026 года аргентинскому футболисту «Интер Майами» Лионелю Месси. Победитель будет объявлен 26 октября.

«Мне кажется, в этом году нет фаворита на «Золотой мяч». Но я бы отдал его Месси. Он здорово провёл чемпионат мира, практически в одиночку тащил сборную Аргентины. К сожалению, не смог дотащить команду до победы, но в любом случае играл очень здорово как в сборной, так и в «Майами». Он же и клуб привёл к первому чемпионству. Это был бы хороший финальный аккорд, раз нет очевидного претендента», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».