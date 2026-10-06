15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Рига — Кайрат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук рассказал о главных целях в ближайшие пять лет

Алексей Миранчук рассказал о главных целях в ближайшие пять лет
Комментарии

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о своих целях на ближайшие пять лет карьеры.

— Как должны пройти следующие пять лет карьеры, чтобы ты был доволен?
— Хочется трофей выиграть. Всё-таки футбол – это про завоевание. Что касается жизни, то хочется, чтобы ребёнок родился. А всё остальное связано только со здоровьем и счастьем родных и близких. В нынешнем мире нельзя мечтать о чём-то большем, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов.

Материалы по теме