Алексей Миранчук рассказал о главных целях в ближайшие пять лет

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о своих целях на ближайшие пять лет карьеры.

— Как должны пройти следующие пять лет карьеры, чтобы ты был доволен?

— Хочется трофей выиграть. Всё-таки футбол – это про завоевание. Что касается жизни, то хочется, чтобы ребёнок родился. А всё остальное связано только со здоровьем и счастьем родных и близких. В нынешнем мире нельзя мечтать о чём-то большем, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов.