15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Рига — Кайрат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов высказался о ситуации с контрактом Дениса Адамова в «Зените»

Геннадий Орлов высказался о ситуации с контрактом Дениса Адамова в «Зените»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с контрактом вратаря Дениса Адамова в «Зените». Ранее в СМИ возникали слухи, что стороны не могут договориться о новом соглашении, в результате чего голкипер может покинуть стан петербуржцев.

«Могу вас успокоить. Разве плох Адамов в «Зените»? Не включил Валерий Карпин его в сборную, но это вкус Валерия Карпина. Он ещё там кого-то не включил. На самом деле Адамов – надёжный вратарь «Зенита». И он это показывает. Перед заключением контракта идут согласования условий. Думаю, что Адамов нужен «Зениту». Он обязательно подпишет контракт», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

Материалы по теме
Орлов обозначил проблемную позицию «Зенита» на матч с «Краснодаром»