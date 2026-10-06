Геннадий Орлов высказался о ситуации с контрактом Дениса Адамова в «Зените»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с контрактом вратаря Дениса Адамова в «Зените». Ранее в СМИ возникали слухи, что стороны не могут договориться о новом соглашении, в результате чего голкипер может покинуть стан петербуржцев.

«Могу вас успокоить. Разве плох Адамов в «Зените»? Не включил Валерий Карпин его в сборную, но это вкус Валерия Карпина. Он ещё там кого-то не включил. На самом деле Адамов – надёжный вратарь «Зенита». И он это показывает. Перед заключением контракта идут согласования условий. Думаю, что Адамов нужен «Зениту». Он обязательно подпишет контракт», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».