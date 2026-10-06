Вратарь сборной Англии чуть не спровоцировал аварию, управляя Lamborghini за € 200 тыс.

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд едва не спровоцировал аварию с участием двух других автомобилей, неосторожно управляя своим суперкаром Lamborghini стоимостью свыше € 200 тыс. Об этом сообщает издание BBC.

По данным источника, вратаря остановила полиция после того, как он проигнорировал знак «Уступи дорогу», вынудив двух водителей резко затормозить, и уехал. Инцидент произошёл 14 апреля в городе Натсфорд в графстве Чешир.

Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела за вождение без должной осмотрительности и внимания. Пикфорд, на счету которого 336 матчей за «Эвертон» и 92 матча за сборную Англии, признал себя виновным и должен предстать перед судом 7 декабря.