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Сердар Азмун готов вернуться в РПЛ

Сердар Азмун готов вернуться в РПЛ
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Футбольный агент Мехди Хагитали сообщил, что его клиент, форвард сборной Ирана Сердар Азмун, готов вернуться в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу. Сейчас Азмун выступает за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Рассматривает ли Сердар возможность возвращения в Россию этой зимой? Да. Ему всегда нравились Россия и российский футбол. Сердар рассматривает возможность снова поиграть в РПЛ», — приводит слова Хагитали интернет-портал Sport24.

Напомним, Азмун широко известен в России по выступлениям за «Ростов», казанский «Рубин» и санкт-петербургский «Зенит». В составе сине-бело-голубых он четыре раза становился чемпионом Российской Премьер-Лиги.

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