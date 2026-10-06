Гурцкая раскрыл, искал ли «Локомотив» нового тренера вместо Галактионова

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос, искало ли руководство «Локомотива» нового тренера вместо Михаила Галактионова. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице.

— Был ли он сам (Галактионов. — Прим. «Чемпионата») к этому решению [об увольнении] близок? И если да, то почему он это решение не принял всё-таки?

— Думаю, что… Правда, такой момент трагический произошёл в жизни Михаил Михайловича, конечно, и такие вопросы я бы точно не задавал в эти последние две недели. Но думаю, его убеждает то, что он имеет большую поддержку от руководства РЖД. От главного руководства. И это даёт ему возможность как бы продолжать работу. Потому что все разговоры про Слуцкого… Ну, мы же понимаем, что это всё ерунда.

— «Локомотив» искал нового тренера или нет?

— 100% нет, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, бр