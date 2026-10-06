Морган: про Роналду написано столько завистливой чуши, проявите уважение к иконе спорта

Британский журналист Пирс Морган считает, что в последнее время про нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду говорят и пишут большое количество неправды.

«О Криштиану написано и сказано так много чепухи. Это всё горькая, циничная, завистливая чушь, с которой ему приходилось сталкиваться на протяжении всей своей карьеры, от людей, которые понятия не имеют, какой он на самом деле.

Я считаю, что он отличный парень, ещё более великий игрок. Проявите к этой спортивной иконе то уважение, которого она заслуживает», — написал Морган на странице в социальной сети X.

Ранее Роналду самовольно покинул сборную Португалии из-за предполагаемого конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.