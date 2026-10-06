Шалимов сравнил Дзюбу с Роналду в контексте влияния на атмосферу в команде

Российский тренер Игорь Шалимов провёл параллель между нападающим Артёмом Дзюбой и Криштиану Роналду. Специалист высказался о том, как присутствие статусных футболистов сказывается на обстановке внутри коллектива.

«Что касается роли в раздевалке, то у больших игроков, которые в солидном возрасте, тема раздевалки складывается по-разному. Мы видим, что происходит с Роналду, который не сыграл матч в составе Португалии — и какие тут же появились последствия. Да, там странное решение тренера, который стал что-то исполнять с Криштиану, но раздевалка с большим игроком может взорваться в любой момент. А Дзюба для РПЛ игрок очень большой», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».