«Последнее слово Артём ещё скажет». Романцев — о карьере Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал текущий карьерный статус нападающего Артёма Дзюбы. По мнению специалиста, российский футбол испытывает дефицит ярких личностей, к которым он относит форварда.

«Я всегда говорил, что личности нужны футболу. Они делают его ярче, интереснее. Пожалуй, сейчас их поубавилось. Потому и отъезд Батракова, чья игра возвращала во времена футбольной романтики, был воспринят как большая потеря. То же самое рискну сказать и про уход Дзюбы. За преданность футболу, профессии он достоин уважения. А ещё и за крепость характера. И, принимая очередной вызов судьбы, он каждый раз доказывал: меня не сломать! Признаюсь, что и мне как рядовому болельщику будет не хватать этого задиры, скучно с которым ни