Мбаппе провёл первую тренировку на базе «Реала» после травмы — AS

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе провёл первую тренировку после травмы колена, сообщает AS. Форвард занимался в понедельник, 5 октября, вечером отдельно от команды на базе клуба в Вальдебебасе.

Отмечается, что Мбаппе работал в тренажёрном зале, занимался с физиотерапевтами, а затем вышел на поле. Он выполнял упражнения с мячом в щадящем режиме и занимался физической подготовкой. Сообщается, что уже сегодня, 6 октября, француз приехал на базу клуба в 9:10, тогда как командная тренировка была запланирована на 10:30.

Напомним, Килиан получил травму левого колена 10 дней назад в матче сборной Франции с Турцией. Обследование выявило гиперэкстензию задней капсулы левого колена. Поскольку в прошлом сезоне форвард уже получал серьёзное повреждение связок именно этого колена, в клубе возникли опасения. Ожидалось, что восстановление займёт 10-12 дней. Н