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«Бавария» может купить защитника сборной Боснии и Герцеговины за £ 60 млн — TEAMtalk

«Бавария» может купить защитника сборной Боснии и Герцеговины за £ 60 млн — TEAMtalk
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«Бавария» интересуется центральным защитником сборной Боснии и Герцеговины и «Лидса» Тариком Мухаремовичем. Мюнхенский клуб может попытаться приобрести 23-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на текущий момент английский клуб оценивает боснийского игрока в £ 60 млн (€ 70 млн), однако не стремится к его продаже.

В нынешнем сезоне Мухаремович принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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