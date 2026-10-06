РПЛ попала в список худших лиг по числу шансов местным игрокам до 23 лет — CIES

Российская Премьер-Лига заняла восьмое место среди высших дивизионов Европы по наименьшему количеству молодых местных футболистов в стартовых составах команд. Соответствующее исследование опубликовал Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory).

В рамках мониторинга рассматривались 30 европейских чемпионатов в текущем сезоне. Оценивалось среднее число игроков в возрасте до 23 лет (U23), имеющих право выступать за национальную команду страны, которую представляет лига, в расчёте на 11 футболистов стартового состава. Показатель РПЛ составил 1,06 игрока.

Наименьшее число молодых местных футболистов зафиксировано в чемпионате Греции — 0,39. Второе место заняла турецкая Суперлига (0,40), третье — шотландский Премьершип (0,50). Английская Премьер-лига расположилась на четвёртой строчке с показателем 0,54. Также в десятку лиг с наименьшими значениями вошли чемпионаты Кипра (0,61), Португалии (0,75), Италии (0,84), Швейцарии (1,09) и Испании (1,16).