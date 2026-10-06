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Спонсора «Манчестер Сити» оштрафовали на £ 400 млн за отмывание денег — The Sun

Спонсора «Манчестер Сити» оштрафовали на £ 400 млн за отмывание денег — The Sun
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Официальный спонсор «Манчестер Сити», криптовалютная биржа OKX, оштрафована регуляторами почти на £ 400 млн (€ 472 млн) за систематические нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает The Sun.

По данным расследования, платформа способствовала проведению подозрительных транзакций и отмыванию незаконных доходов на сумму свыше $ 5 млрд. Регуляторы выявили недостатки в протоколах проверки клиентов и игнорирование подозрительных операций.

Инцидент вынудил руководство «Манчестер Сити» оценить репутационные риски и рассмотреть возможность досрочного расторжения контракта с OKX. Соглашение о партнёрстве было подписано в 2022 году и приносило клубу десятки миллионов фунтов за размещение бренда на тренировочной форме.

Ранее английский клуб был признан виновным в нарушении финансовых правил Премьер-лиги. Также сообщалось, что из-за многочисленных нарушений «Манчестер Сити» может быть исключён из Премьер-лиги и лишён завоёванных титулов.

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