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Себальос объяснил решение отказаться от последнего года контракта с «Реалом»

Себальос объяснил решение отказаться от последнего года контракта с «Реалом»
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Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос прокомментировал своё решение досрочно расторгнуть соглашение с мадридским «Реалом», отказавшись от последнего года по контракту. По словам футболиста, его окружение критически восприняло данный шаг. Игрок объяснил свой уход чувством благодарности и нежеланием затягивать процесс расставания с командой

«Все говорили, что я сумасшедший, раз отказался от года контракта с «Реалом». Все твердили, что мне следовало подождать, пока появится какой-нибудь вариант. Но я был обязан проявить уважение к клубу, который дал мне всё за эти 10 лет, и, честно говоря, пришло время закрыть эту главу раз и навсегда», — приводит слова Себальоса Madrid Zone в социальной сети X.

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