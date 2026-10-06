Руководство «Ман Сити» попросило Мареску успокоить игроков клуба на фоне скандала — TT

Владелец, председатель и генеральный директор «Манчестер Сити» попросили главного тренера Энцо Мареску поговорить с игроками и заверить их, что все проблемы, связанные с обвинениями в адрес клуба и текущим скандалом, будут благополучно разрешены. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети.

По информации источника, клуб настаивает на своей невиновности и стремится сделать так, чтобы неопределённость вокруг дела не сказалась на концентрации, уверенности и игре футболистов на поле.

Ранее английский клуб был признан виновным в нарушении финансовых правил Премьер-лиги. Также сообщалось, что из-за многочисленных нарушений «Манчестер Сити» может быть исключён из Премьер-лиги и лишён завоёванных титулов.