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ФИФА допустила игрока ДР Конго к ЧМ-2026 без нужных документов — NYT

ФИФА допустила игрока ДР Конго к ЧМ-2026 без нужных документов — NYT
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ФИФА допустила неправомерное участие вратаря сборной ДР Конго Лионеля Мпаси-Нзо в отборочных матчах чемпионата мира. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, Мпаси-Нзо, родившийся во Франции и выступающий за «Гавр» в Лиге 1, не имел необходимых документов и не завершил процедуры по смене спортивного гражданства после выступлений во французских молодёжных лигах. Это подтверждают внутренние документы, но, как сообщается, ФИФА не предприняла никаких действий.

Согласно этим сообщениям, юристы ФИФА знали о том, что ДР Конго заявляет игрока, не имеющего права участвовать в матчах, но не стали применять никаких санкций, хотя обычно такое нарушение влечёт за собой техническое поражение в матче, в котором этот игрок участвовал.

Как сообщается, ФИФА начала расследование по поводу дисквалификации Лионеля Мпаси-Нзо после жалобы со стороны Нигерии, поданной после поражения от ДР Конго, которое обеспечило конголезцам место в отборочном турнире чемпионата мира.

В ответ на эту информацию ФИФА заявила, что отклонила иск из-за процессуального нарушения в претензии Нигерии, и отметила, что её комитеты «автономны и принимают решения по делам