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Юрий Сёмин назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории

Юрий Сёмин назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси величайшим футболистом в истории. 39-летний форвард — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира и двукратный победитель Кубка Америки в составе национальной команды. Он также стал олимпийским чемпионом. В ночь со вторника, 6 октября, на среду, 7 октября, Месси проведёт прощальный матч за сборную Аргентины. Товарищеская встреча с командой Бенина состоится в Буэнос-Айресе.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Око