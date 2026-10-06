Юрий Сёмин назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси величайшим футболистом в истории. 39-летний форвард — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира и двукратный победитель Кубка Америки в составе национальной команды. Он также стал олимпийским чемпионом. В ночь со вторника, 6 октября, на среду, 7 октября, Месси проведёт прощальный матч за сборную Аргентины. Товарищеская встреча с командой Бенина состоится в Буэнос-Айресе.