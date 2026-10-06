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Фердинанд: никто из легенд не был на уровне Беллингема в 23 года

Фердинанд: никто из легенд не был на уровне Беллингема в 23 года
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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался о карьерных достижениях полузащитника Джуда Беллингема. В своём заявлении эксперт провёл параллели между 23-летним футболистом и признанными звёздами мирового футбола в аналогичном возрасте.

«Если сравнить достижения Джуда в 23 года с показателями других игроков, то увидим следующее: Стивен Джеррард в 23 только стал капитаном «Ливерпуля», Лэмпард подписал контракт с «Челси» всего за шесть дней до своего 23-летия, Зидан дебютировал за сборную только в 22, Хави только начинал пробиваться в основной состав «Барселоны», а свою первую Лигу чемпионов выиграл в 26 лет. Я не говорю, что он уже превосходит всех этих игроков — ведь его карьера только начинается. Но если сравнивать их именно в 23-летнем возрасте, то он явно выделяется на их фоне», — сказал Фердинанд на своём шоу Rio Ferdinand Presents.

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