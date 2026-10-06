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Сборная России U19 выиграла турнир памяти Мираброра Усманова

Сборная России U19 выиграла турнир памяти Мираброра Усманова
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Юношеская сборная России U19 обыграла сверстников из команды Узбекистана со счётом 2:1 в заключительном матче турнира памяти Мираброра Усманова в Ташкенте.

В составе российской сборной голами отметились нападающие Иван Возрастов на 57-й минуте и Имран Фиров на 64-й. С 67-й минуты россияне играли в меньшинстве после удаления форварда Вадима Шилова, который получил прямую красную карточку.

Сборная России заняла первое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Второй стала команда Узбекистана с пятью очками, третью строчку заняла сборная Саудовской Аравии (три очка), четвёртой стала Армения (три).

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