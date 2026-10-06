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Егор Титов высказался о завершении карьеры Овечкина и его возможном возвращении в КХЛ

Егор Титов высказался о завершении карьеры Овечкина и его возможном возвращении в КХЛ
Комментарии

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Егор Титов прокомментировал заявление Александра Овечкина о завершении карьеры в НХЛ после сезона-2026/2027. Титов считает, что форвард должен вернуться в московское «Динамо», воспитанником которого является.

Александр Овечкин объявил, что этот сезон для него будет последним в НХЛ. Вы бы хотели, чтобы он вернулся в КХЛ? И считаете ли вы Овечкина сильнейшим хоккеистом мира?
– Сильнейших достаточное количество, мы помним 90-е, когда любой наш легионер, уезжающий в НХЛ, был претендентом на лучшего хоккеиста мира. Фёдоров, Могильный, Буре, Фетисов, Касатонов, и я могу назвать ещё двадцатку, тридцатку наших великих хоккеистов.

Но мне очень сложно про это говорить, потому что в футболе играет 11 человек, а в хоккее – 20. Хоккеистов намного больше, з