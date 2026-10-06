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«Ливерпуль» может побороться с «ПСЖ» за Шерки в случае наказания «Сити» — TEAMtalk

«Ливерпуль» может побороться с «ПСЖ» за Шерки в случае наказания «Сити» — TEAMtalk
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«Ливерпуль» и «ПСЖ» проявляют интерес к атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» Райану Шерки на фоне возможных санкций к «горожанам» из-за нарушений финансовых правил АПЛ. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в случае наказания «Манчестер Сити» «горожане» «без колебаний выставят Шерки на продажу по приемлемой для себя цене». Это может произойти зимой или летом. Подчёркивается, что за положением 23-летнего футболиста также следят мадридский «Реал» и «Челси».

В нынешнем сезоне Шерки принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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