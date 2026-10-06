Глава DFB Нойендорф: Инфантино нанёс огромный ущерб футболу, мы должны удалить его с поля

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф заявил, что Джанни Инфантино не должен оставаться на посту главы ФИФА.

«Джанни Инфантино больше не может занимать пост президента ФИФА. Он нанёс огромный ущерб футболу. Я уже давно дистанцировался от него. Исполнительный комитет Немецкого футбольного союза официально и единогласно принял решение не переизбирать Инфантино на конгрессе ФИФА в марте.

Мы все в Немецком футбольном союзе согласны с тем, что Джанни Инфантино утратил всякое доверие после событий во время и после последнего чемпионата мира. Мы должны удалить его с поля.

Инфантино находится на своём посту уже 10 лет и за это время сформировал в ФИФА культуру, которая требует фундаментальных изменений. Нельзя ставить лису во главе курятника», – приводит слова Нойендорфа Bild.