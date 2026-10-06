«Хетафе» достиг устной договорённости о подписании Карвахаля — Романо

Испанский футбольный клуб «Хетафе» завершает оформление трансфера защитника Дани Карвахаля. Информацию о предстоящем переходе подтвердил спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже уладили все необходимые формальности и официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшее время.

«Here we go! «Хетафе» достиг устной договорённости о подписании Дани Карвахаля. Медицинские тесты пройдены, клуб готов к объявлению», — написал Фабрицио Романо в социальных сетях.

Карвахаль выступал за основную команду мадридского «Реала» с 2013 по 2026 год. В составе «сливочных» испанец шесть раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.