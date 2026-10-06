«Оторви голову от задницы Роналду». Экс-владелец «Кристал Пэлас» прошёлся по Пирсу Моргану

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан вступил в дискуссию с британским журналистом Пирсом Морганом относительно ситуации нападающего Криштиану Роналду, который самовольно покинул сборную Португалии. Джордан высказал мнение, что Пирс слишком фанатичен по отношению к 41-летнему форварду.

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