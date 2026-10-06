Дмитрий Сычёв рассказал, кем видит себя в будущем

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв рассказал о профессиональных планах. Он сообщил, что больше связывает своё будущее с работой функционера, чем с тренерской карьерой, и выразил готовность рассмотреть предложение клуба Альфа-Банк РПЛ на должность спортивного директора.

«У меня тренерская лицензия категории А, PRO ещё не получал. Что касается тренерской карьеры, то пока больше связываю себя с работой функционера. Нет такого, что я в чём-то разочаровался. У каждого человека есть выбор — я выбрал менеджмент, это направление мне более интересно. Конечно, было бы здорово получить предложение стать спортивным директором клуба РПЛ, готов рассматривать», — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

С января 2024 года по ноябрь 2025 года Дмитрий Сычёв был президентом омского «Иртыша».